دوين جونسون يكشف عن ارتدائه بدلة جسم في فيلم "موانا"

(CNN)-- قد يكون "ذَا روك" دوين جونسون قوي البنية، ولكن حتى هو يحصل على القليل من المساعدة في بعض الأحيان.

فبعد نشر صور لجونسون في موقع تصوير النسخة الحية من فيلم "موانا"، أكد أنه يرتدي بدلة جسم في المشروع.

وتحدث جونسون مع "إكسترا" عن دوره في شخصية "ماوي" في الفيلم، استنادًا إلى سلسلة أفلام الرسوم المتحركة، واعترف بأنه لا يستطيع أن ينسب الفضل الكامل إلى بنيته القوية في الفيلم القادم.

وقال جونسون إن الأمر يستغرق "بضع ساعات كل يوم من التحول" لارتداء بدلة الجسم، وعبّر عن دهشته لظهور الصور، قائلاً: "يا إلهي، لقد تم القبض علينا، لأننا كنا نبني جدرانًا حتى لا يكون هناك مصورون، لكنهم صعدوا إلى القوارب وبدأوا في التقاط الصور".

وانطلقت مؤخراً عروض فيلم الرسوم المتحركة "موانا 2" ، ويحتل شباك التذاكر حالياً، وقال جونسون إن النسخة الحية من الفيلم ستصل إلى دور العرض في عام 2026.



