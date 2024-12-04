"بيلبورد" تطلق على بيونسيه لقب "أعظم نجمة بوب في القرن الـ 21"

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت مجلة "بيلبورد" الأمريكية عن اختيار بيونسيه كأعظم نجمة بوب في القرن الـ 21، وذلك بناءً على: "تأثيرها وتطورها على مدار 25 عامًا كاملة"، بحسب أندرو أونتربرغر من بيلبورد.

وتعد بيونسيه الفنانة الأكثر فوزًا بجوائز غرامي، حيث حققت 32 فوزًا، ومن المتوقع أن تحصد المزيد من الجوائز في كانون الثاني/ يناير 2025، بعد حصولها على 11 ترشيحًا لألبومها "Cowboy Carter" الصادر في عام 2024.

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، كانت بيلبورد تعمل على تصنيف أفضل 25 فنان بوب على مدار سنوات الربع الأول من القرن الحالي. اختارت المجلة الفنانين الذين يعتقدون أنهم الأكثر تحديدًا لنجومية البوب وأنهم "جسدوا عظمة البوب" منذ مطلع الألفية.

وتم الإعلان مؤخراً عن تايلور سويفت في المركز الثاني، بينما احتلت ريهانا المركز الثالث في قوائم بيلبورد.

أما أديل، وأريانا غراندي، وجاستن بيبر، وكاني ويست، وبريتني سبيرز، وليدي غاغا ودريك، فيكملون المراكز العشرة الأولى.

وفي المركز الـ 25 تأتي كاتي بيري، ويسبقها فنانو بوب آخرون من بينهم: باد باني، ذا ويكند، وان دايركشن، مايلي سايرس، إيمينيم، وآشر.



