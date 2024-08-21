تايلور سويفت تعطي متابعيها نظرة خلف كواليس جولتها الموسيقية "Eras"

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)--أطلقت تايلور سويفت، الثلاثاء، فيديو كليب لأغنيتها "I Can Do It With a Broken Heart" من ألبومها الأخير الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، وأعطت من خلاله نظرة خلف كواليس جولتها الموسيقية "Eras".

وتجاوز عدد مشاهدات الفيديو كليب الجديد، الـ 5 ملايين مشاهدة، عبر قناة سويفت الرسمية علي يوتيوب، خلال ساعات قليلة من إصداره.
 

وكانت سويفت قد اختتمت المرحلة الأوروبية من جولتها الموسيقية "Eras"، بـ 5 حفلات أحيتها في استاد "ويمبلي" بلندن.

وستأخذ نجمة البوب الأمريكية  فترة راحة حتى  18 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أن تستأنف المحطة الأخيرة من جولتها بأمريكا الشمالية في ميامي.

قد يهمك أيضاً

خيبة أمل وخسائر كبيرة متوقعة.. المزيد من التفاصيل عن إلغاء حفلات تايلور سويفت في النمسا


 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.