تايلور سويفت تعطي متابعيها نظرة خلف كواليس جولتها الموسيقية "Eras"

(CNN)--أطلقت تايلور سويفت، الثلاثاء، فيديو كليب لأغنيتها "I Can Do It With a Broken Heart" من ألبومها الأخير الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، وأعطت من خلاله نظرة خلف كواليس جولتها الموسيقية "Eras".

وتجاوز عدد مشاهدات الفيديو كليب الجديد، الـ 5 ملايين مشاهدة، عبر قناة سويفت الرسمية علي يوتيوب، خلال ساعات قليلة من إصداره.



وكانت سويفت قد اختتمت المرحلة الأوروبية من جولتها الموسيقية "Eras"، بـ 5 حفلات أحيتها في استاد "ويمبلي" بلندن.

وستأخذ نجمة البوب الأمريكية فترة راحة حتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أن تستأنف المحطة الأخيرة من جولتها بأمريكا الشمالية في ميامي.