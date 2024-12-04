الأميرة كيت تشارك في استقبال أمير قطر وزوجته في لندن

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الأميرة كاثرين، أميرة ويلز، وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام في الاستقبال الرسمي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، الثلاثاء، خلال زيارة الأمير إلى المملكة المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز على إنستغرام، صورة للأميرة كيت والأمير ويليام إلى جانب الملك تشارلز الثالث من استقبال أمير قطر وحرمه في لندن.



ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، الإثنين، في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وعادت أميرة ويلز لأداء واجباتها الملكية بعد الإعلان عن بدء "مرحلة جديدة من التعافي" من السرطان في أيلول/ سبتمبر الماضي.



