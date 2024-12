جيمي فوكس يوضح تفاصيل أزمته الصحية في عرض خاص على نتفلكس

(CNN)-- في عرضه الكوميدي الخاص القادم على نتفلكس، سيوضح جيمي فوكس الأمور بشكل صحيح بشأن الأزمة الصحية التي مر بها العام الماضي.

وتم إصدار إعلان ترويجي للعرض الخاص بعنوان "Jamie Foxx: What Had Happened Was"،الخميس، ويظهر فيه الممثل الكوميدي الحائز على جائزة الأوسكار وهو يعتلي خشبة المسرح قائلاً: "لقد عدت!"

وسيوضح فوكس الأمور بشأن أزمته الصحية "بروح الدعابة والضعف"، وفقًا لملخص رسمي للعرض الخاص.

و"وسط الضحك والتصفيق، يعرب جيمي عن امتنانه العميق لأولئك الذين صلوا (من أجله) ودعموه في تعافيه، مما يحول هذا الأداء إلى شكر مؤثر لمعجبيه. هذا الحدث الكوميدي هو احتفال بالمرونة والفكاهة وقوة المجتمع، ويذكرنا جميعًا بقوة الضحك العلاجية"، كما جاء في الملخص.

ويمثل هذا العرض الخاص أول مشروع سينمائي أو تلفزيوني لفوكس منذ دخوله المستشفى في أبريل 2023. وفي ذلك الوقت، كان في أتلانتا يصور فيلم "Back in Action"، ويشاركه في بطولته كاميرون دياز ومن القرر أن يعرض على منصة نتفلكس مطلع العام المقبل.

ومن المعروف أن فوكس حريص على حياته الخاصة، ولم يكشف علنًا حتى الآن عن سبب دخوله المستشفى.

ولكنه شارك مقطع فيديو في تموز/يوليو 2023 نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، فسر فيه سبب اختياره عدم الكشف عن مزيد من المعلومات حول المحنة، قائلاً في ذلك الوقت إنه لا يريد للجمهور أن يراه على هذا النحو.

وأضاف: "أريدك أن تراني أضحك، وأقضي وقتًا ممتعًا، وأحتفل، وأطلق نكتة، وأقوم بفيلم أو برنامج تلفزيوني. لم أكن أريدك أن تراني وأنا أعاني من ضيق في التنفس وأحاول معرفة ما إذا كنت سأنجو أم لا".

وسيعرض "Jamie Foxx: What Had Happened Was" على نتفلكس في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.