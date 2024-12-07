قطر.. الإعلان عن موعد زفاف الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الأميري القطري، الجمعة، عن موعد حفل زفاف وزير الداخلية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وسيتزوج الشيخ خليفة من الشيخة فاطمة بنت الشيخ ناصر بن حسن العبدالرحمن آل ثاني، بحسب ما نشر الديوان الأميري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وبحسب الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في قطر: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، من مواليد الدوحة 1991، وفيها نشأ وتعلم، ثم التحق بجامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج منها في عام 2015 بتقدير امتياز في تخصص السياسة العامة. ثم نال شهادة الماجستير في تخصص الدبلوماسية العامة من الجامعة ذاتها في عام 2017.

ومن المهام الرسمية التي تولاها الشيخ خليفة: قيادة عمليات أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعين وزيراً للداخلية في آذار/ مارس 2023.