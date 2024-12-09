سُرقت سيارته.. سامر إسماعيل: ما يحدث لن ينغص علينا فرحة "التحرير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فسر الفنان السوري سامر إسماعيل سبب حذفه لمقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الاثنين، تحدث فيها عن اقتحام منزله وسرقة سيارته في دمشق، لأسباب يبدو أنها "طائفية"، بينما يتواجد حاليًا في لبنان، بسبب إغلاق الحدود حاليًا مع سوريا.

وقال سامر في مقطع فيديو بدا عليه فيه التأثر: "حذفت مقاطع الفيديو السابقة لأنها كانت تحتوي على بعض الانفعال، وما يحدث معي هو شيء صغير كثيراً أمام ما حدث، ولن ينغص علينا فرحة التحرير التي كنا ننتظرها منذ زمن، ولن يغير من موقفنا وطموحنا بمرحلة بناء دولة جديدة تحترم الناس، وتحترم التعدد".

وأضاف بطل مسلسل "عُمر": "لدينا ثقة بإدارة العمليات العسكرية، ونعلم كم هم تحت ضغط كبير جدا، لضبط ما خلفه نظام بشار الأسد الإجرامي"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن "الفوضى التي تحدث الآن ولاحقًا، طبيعية جدًا، ونتمنى أن نستطيع المساعدة بضبط الأمور، وبإنهائها في أسرع وقت ممكن".

وأكد على أن "الأهم" حاليًِا هو تقديم معلومات عن القدرة للوصول إلى المعتقلات المخفية، والسرية، لمن يعرف ذلك، ونوه إلى أن اثنين من إخوته كانا مُعتقلين سابقًا لدى "النظام السابق".

وأبدى سامر الاستعداد للتعاون في تقديم أي شيء "توجهنا إدارة العمليات العسكرية الجديدة لفعله، وكذلك الحكومة الجديدة لتقليص كمية الضرر التي تقع على المدنيين" بحسب قوله.

وختم مقطع الفيديو بالقول: "تحيا سوريا، وبانتظار عودة كل المغتربين، وخروج كل المعتقلين بمسالخ بشار الأسد" بحسب تعبيره.

وكان سامر إسماعيل من أوائل الفنانين الذين عبروا عن سعادتهم بـ"تحرير" دمشق، بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.