هل أصبحت سوري ابنة توم كروز مليونيرة؟.. والدتها توضح

(CNN)-- أدلت الممثلة الأمريكية كيتي هولمز بتعليق نادر بشأن ابنتها المراهقة سوري كروز.



ونشرت هولمز صورة لمقال في صحيفة ديلي ميل، أفاد بأن ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، ووالدها توم كروز، أصبحت الآن "مليونيرة" بعد حصولها على حق الوصول إلى صندوق ائتماني مزعوم من كروز.



وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الإثنين، "كفى.. هذا غير صحيح تمامًا".

وتواصلت شبكة CNN مع صحيفة ديلي ميل للتعليق.



وكانت كيتي هولمز قد تزوجت من توم كروز من عام 2006 إلى عام 2012. وأنجبت ابنتهما الوحيدة في 18 أبريل 2006.



وظلت الابنة بعيدةً عن الأضواء إلى حد كبير، حيث تعمل هولمز على حماية خصوصية ابنتها.







