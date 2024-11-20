(CNN)-- أوضحت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان حقيقة ما تم تدواله على نطاق واسع لسنوات حول إحدى أشهر صور "الميمز" الخاصة بها، والتي يشاع بأنها تُظهر لحظة إنهاء طلاقها من توم كروز.

وجاء هذا الكشف خلال مقابلة مع مجلة GQ البريطانية نشرت الاثنين، سُئلت فيها نجمة هوليوود عما إذا كانت تتذكر صورتها وهي تقف تحت الشمس بقميص وردي وعينيها مغمضتين وذراعيها مرفوعتين، وتعبّر عن الاحتفال.

وقالت : "لم يكن هذا أنا. كان ذلك من فيلم، ولم تكن هذه حياة حقيقية. أنا أعرف تلك الصورة".

وتحدثت كيدمان خلال المقابلة عن أحدث أفلامها "Babygirl"، وتطرق الحديث أيضًا إلى تأثير تجارب مرت بها مثل فقدان والدها في عام 2014 على شخصيتها، وكيف جعلتها تشعر بالحياة بشكل أكثر قوة.

وقالت عن ذلك:"الحياة تضربك.. فقدان الوالدين، وتربية الأطفال، والزواج، وكل الأشياء التي تجعل منك إنسانًا واعيًا تمامًا".

وسُئلت كيدمان أيضًا عن سر قدرتها في الحفاظ على نجاحها بينما هي في سن الـ 57 عامًا، فأجابت: "الرغبة في أن تكون جزءًا من العالم".

وأضافت: "أعمل مع الأشخاص الأكثر استثنائية في العالم، وأتشارك الأفكار والفلسفات وأتغير".