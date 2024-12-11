مهيار خضور في مواجهة "العصابات واللصوص" بعد "تحرير" دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لفت الفنان السوري مهيار خضور في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، إلى الأوضاع الأمنية المتردية في بعض مناطق دمشق، والتي لم تصل إليها عناصر من هيئة تحرير الشام المعنية بحفظ الأمن بعد سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة السورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ونشر بطل "شارع شيكاغو" مجموعة صور يظهر فيها وهو يرتدي ما يبدو أنه جعبة سلاح، بالإضافة لصور أخرى تظهر آثار خلع على أحد الأبواب، وإطلاق رصاص.

وعلق مهيار على الصور قائلاً: "اليوم الثالث على التوالي، من الاشتباك ومقاومة العصابات، واللصوص، والمرتزقة في منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقاً). دفاعاً عن عائلاتنا ومنازلنا. بعد فرار من كان فيها من مسؤولين، وعناصر الجيش السابق، وعدم وصول هيئة تحرير الشام إلى الآن".

وختم منشوره بالقول: "تحيا سوريا ويحيا الشعب".

وكان الفنان السوري سامر إسماعيل قد كشف عن اقتحام منزله وسرقة سيارته في دمشق، لأسباب يبدو أنها "طائفية"، بينما يتواجد حاليًا في لبنان، بسبب إغلاق الحدود حاليًا مع سوريا.