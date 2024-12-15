نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى مجلس الوزراء المصري، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية، الأحد، مشيدا بإبداعه الفني وتجسيده "بطولات وطنية عظيمة"، بحسب بيان للمجلس نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وبحسب البيان، فقد أعرب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن "بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان".

وأكد مدبولي أن "الفقيد الراحل كان قامة فنية شامخة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالاً فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد شخوص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي"، بحسب بيان المجلس.

وفارق الفنان المصري نبيل الحلفاوي الحياة، الأحد، عن عمر 77 عامًا، وأعلن ابناه وليد وخالد عن وفاته في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للفنان الراحل على منصة "إكس"، كما نعته نقابة المهن التمثيلية في مصر عبر صفحتها على فيسبوك.