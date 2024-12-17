الأمير هاري وميغان ينشران صورة نادرة لطفليهما على بطاقة عيد الميلاد

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- نشر الأمير هاري وميغان دوقة ساسكس صورة نادرة لطفليهما على بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهم هذا العام.

وتم إصدار البطاقة، الإثنين، وهي عبارة عن مجموعة من الصور الملتقطة على مدار العام.

وفي صورة عائلية غير رسمية، ينحني هاري وميغان وذراعيهما ممدودتان، بينما يركض الأمير آرتشي (5 سنوات)، والأميرة ليليبت (3 سنوات) نحوهما، ووجهيهما مخفيان عن الكاميرا.

وكُتب على البطاقة: "نيابة عن مكتب الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، وشركة Archewell Productions ومؤسسة Archewell، نتمنى لكم موسم عطلات سعيدًا وعامًا جديدًا مليئًا بالبهجة".

وهذه المرة الأولى منذ عام 2021 التي يصدر فيها هاري وميغان بطاقة عيد ميلاد تضم طفليهما، اللذين يحرصان على حماية خصوصيتهم بشدة.

Credit: Archewell

وذكرت وكالة "PA Media" البريطانية أن التهنئة الموسمية مخصصة للاستخدام المهني وسيرسل الزوجان بطاقة منفصلة إلى عائلتهما وأصدقائهما المقربين ولن يتم مشاركتها علنًا.

كما أصدر أفراد آخرون من العائلة المالكة بطاقات عيد الميلاد الخاصة بهم أيضًا.

واختار الملك تشارلز والملكة كاميلا صورة غير رسمية نوعًا ما لبطاقتهما هذا العام، وتم التقاط الصورة في نيسان/ أبريل في حديقة قصر باكنغهام.

وفي الوقت نفسه، اختارت الأميرة آن صورة لها ولزوجها نائب الأدميرال تيم لورانس يلوحان من عربة خلال موكب احتفالي في حزيران/ يونيو الماضي.