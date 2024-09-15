(CNN)--تمنت العائلة المالكة البريطانية عيد ميلاد سعيد للأمير هاري، دوق ساسكس بمناسبة بلوغه الأربعين من عمره، وذلك في أول رسالة علنية من نوعها منذ عام 2021.

ونشر الحسابان الرسميان للعائلة الملكية البريطانية على منصتي "إكس" و"إنستغرام"، الأحد، صورة للأمير هاري، مع رسالة تهنئة، جاء فيها، "نتمنى لدوق ساسكس عيد ميلاد سعيد للغاية".

وشارك أمير وأميرة ويلز التهنئة ذاتها، عبر خاصية القصص في حسابهما الرسمي على إنستغرام.

ويمكن اعتبار هذه الرسالة العلنية، مفاجئة، بسبب ما هو معروف من ابتعاد هاري عن شقيقه ويليام، وعلاقاته الصعبة مع والده الملك تشارلز الثالث.

ويعيش الأمير هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة ساسكس، في كاليفورنيا منذ عام 2020، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية.

ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات، لا سيما بعدما نشر هاري مذكراته بعنوان "Spare"، والتي شهدت، من بين أمور أخرى، وصف هاري لويليام بأنه "عدوه اللدود"، وزعم أنه تعرض لهجوم منه.

وكان التفاعل بين هاري وكبار أفراد العائلة المالكة ضئيلاً، خلال السنوات الأخيرة، وزار هاري والده تشارلز بعد تشخيص إصابة الملك بالسرطان في وقت سابق من هذا العام، لكن اللقاء لم يستغرق أكثر من 45 دقيقة.

وقال هاري هذا الأسبوع في بيان لـBBC إنه "متحمس" بشأن بلوغه الأربعين من عمره، وذلك على العكس من شعوره بـ"القلق" حينما بلغ الثلاثين، وتابع: "مهما كان العمر، فإن مهمتي هي مواصلة الظهور وفعل الخير في العالم".

وتحدث دوق ساسكس كيف غيرته الأبوة، قائلاً: "أن تكون أبًا هو أحد أعظم متع الحياة، وقد جعلني ذلك أكثر حماسًا، والتزامًا بجعل هذا العالم مكانًا أفضل".

