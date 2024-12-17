نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، في صفحتها عبر فيسبوك، الثلاثاء، صورة لقرار يحمل توقيع النقيب محسن غازي، حول الفنانين المفصولين من النقابة "لأسبابٍ مالية وغيرها إن وجدت".

ويقضي القرار بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولًا".

وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".

ولا يعتبر القرار الجديد "سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة"، وبالتالي ستكون تلك السنوات من "المدة المؤهلة للتقاعد".

وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات. واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تمنت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق "التوفيق لحكومة الإنقاذ بما فيه الخير لسوريا الحرة"، بحسب تدوينة في صفحتها على فيسبوك.

وأعلنت النقابة استئناف العمل في مقرها بدمشق في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



