"سوريا جنة".. أصالة تهدي بلادها أغنية وتوجه رسالة مؤثرة للسوريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المطربة السورية أصالة، الأربعاء، أغنية جديدة أهدتها لوطنها سوريا، ووجهت رسالة مؤثرة للسوريين عن الحب وضرورة التسامح، وتجاوز جراح الماضي، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكتبت أصالة، بلهجتها السورية - الشامية: "مشاعر مختلطة كلها قوية، خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم ما في من هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة، وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح، وما في شي حيخلينا نتجاوز، ونكبر، ونحقق، ونعلا غير التسامح، ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازة!"

وأضافت :"رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها، ودفع دمّه فداها، ما بدنا نكمل مشوار كله دم، وكله قهر، وبيرجعنا أكتر، وبيقهرنا أكتر. لأننا بالآخر هون عنا أهل وحبايب، وهون عنا أهل وحبايب، وبدنا نتوحد، وبدنا نعمر هالبلد الحلوة اللي ما في أحلى من ترابها، وشجرها، وبيوتها، وأهلها الطيبين الحناين".

وتابعت مغنية "قد الحروف" بكلمات تسعى من خلالها لبث الأمل في نفوس السوريين: "راهنت وبراهن على نجاحنا، وإنه الوجع وقف وإنه، الفرقة وقفت. ومن هون رح نبدى مارح نتطلّع عالماضي، وكل واحد فينا رح يعمل شغله، ورح نتأمّل خير ورح نتطلّع بألله، ورح نترجاه مابقى بدنا وجع، بدنا كلنا نكمل بعض بدنا سوريا تلحق، وتعمّر، وتكمّل وتسبق بدنا سوريا مافيها ظلم، مافيها خوف، فيها الياسمين بيغوى، وشجر الحور عم يطول، ونزرع نرجع شجر من القهر ما كأنه مات قدّ ما هوّه انتحر.."

وفي أمنيات للمستقبل يغلب عليها الحنين لمدينتها دمشق ووطنها سوريا، قالت أصالة: "بدي أقعد على كرسي بساحه من ساحات الشام عند بياع الصبارة، بدي أشتري فستق حلبي من كل البياعين على طريق الربوة، بدي شوف سوريا عروس، وكلنا نحنا أهلها، وبدنا هالعروس اللي تعتّرت، وتقطّعت، وتنتفت نرجعلها جمالها، وليرجع كلنا بدنا نحبها بدها حب مابقى بدها ولا نقطة دم. بدها فرح، بدها أمل، بدها ثقة، بدها سحر، والله بيقدر يمسح على القلوب بالتجاوز، ونسمو، ونعلو، ونبني.. ".

وختمت مغنية "يسمحولي الكل" رسالتها للسوريين، بالقول: "بعرف إنه كتير صعب بس نحنا أهل الصعب.. وبدنا نهتم بصغارنا اللي شافوا الويلات، وصار بدهم قد الكون كلًه رعاية، واهتمام. كللي أمل وكللي ثقه نحنا لقدّام، ورح نكون وما بقى نقبل ما نكون، ورح نبنيها بالحب لأنها بس بالحب، رح تعمر، ورح تعمر ".

ونشرت أصالة مع رسالتها للسوريين، مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة "سوريا جنة"، من كلمات بتول زيدان ويارا أحمد، ولحن وتوزيع : علي حسون.



