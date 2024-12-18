محمد أوسو في دمشق بعد سقوط بشار الأسد

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الكاتب والفنان السوري محمد أوسو الذي يحظى بشعبية كبيرة في سوريا، الأربعاء، صورة حديثة له في دمشق، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

وبطل مسلسل "كسر الخواطر"، طاب خاطره أخيرًا بالعودة إلى مدينته التي اضطر لمغادرتها بسبب معارضته لنظام بشار الأسد، قبل 12 عامًا، والتقط صورة "سيلفي" من أمام الكنيسة "المريمية" و"المئذنة العمرية" في قلب دمشق القديمة.

وتحدثت تقارير إعلامية في 2012 عن اعتقال محمد أوسو وعائلته بعد مداهمة منزل العائلة في حي المزة، من قبل أجهزة أمن بشار الأسد في ذلك الوقت.