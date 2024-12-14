كاريس بشار من ساحة الأمويين في دمشق.. "حرية للأبد"

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة السورية كاريس بشار عبر حسابه الرسمي على انستغرام، الجمعة، صوراً لها من "ساحة الأمويين" في دمشق، حيث توافد سكان العاصمة للساحة التي تحمل رمزية كبيرة للاحتفال بسقوط بشار الأسد.

وكتبت كاريس تعليقًا على الصور التي رفعت في إحداها شارة النصر: "حرية للأبد".



وحققت الصور تفاعلاً كبيرًا بين متابعي بطلة مسلسل "غدا نلتقي" على إنستغرام، ومن المتابعين من ذكروا بمواقفها الداعمة للحراك السوري منذ 2011.

وكتبت إحدى المتابعات تعليقًا على الصور: "للعلم.. كاريس من الناس اللي وقعو على بيان الحليب ببدايات الثورة وطوال هالأعوام بحياتها ما لمعت بالنظام، ولا جابت سيرته والكل عارف انها من يومها حرة أبية".

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وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بمجرد سيطرة الفصائل السورية على دمشق، وإعلانها "محررة"، فجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان الذي اعتذر "بشجاعة".

وقالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إنها لن تتنكر لما كانت عليه سابقًا، وتتمنى "سوريا العلمانية المدنية"، وذلك من خلال تدوينة نشرتها بطلة مسلسل "حدث في دمشق" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الاثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.