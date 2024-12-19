فرقة "Mandalab" الراقصة تفوز بقلب الموسم الـ7 من "Arabs Got Talent"

نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت فرقة "Mandalab" الراقصة بلقب الموسم السابع من برنامج " Arabs Got Talent"، بعد تقديمها عرضا مباشرا وُصف بالـ "مذهل"، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء.



وضمت لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج " Arabs Got Talent" على شبكة MBC، كلاً من المطربة اللبنانية نجوى كرم، والممثل السعودي ناصر القصبي، والإعلامي المصري باسم يوسف، والإعلامي اللبناني. علي جابر الذي انضم للجنة بعد تعافيه من وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وفي تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وصف القصبي العرض الختامي للبرنامج بـ "الليلة الرائعة"، وبارك للفريق الفائز، ونشر صورة مع السفير الأمريكي في الرياض مايكل راتني الذي حضر عرض الختام.