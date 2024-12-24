يارا صبري وماهر صليبي في دمشق بعد غياب ما يزيد على 12 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الفنانة السورية يارا صبري وزوجها الفنان السوري ماهر صليبي، صوراً ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص في حسابيهما الرسميين على إنستغرام، الاثنين، لوصولهما واستقبالهما من الأحبة في سوريا، بعد غياب ما يزيد على الـ 12 عامًا.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو لم شمل يارا مع والدها الفنان سليم صبري في منزل العائلة بدمشق، وكان من بين الحضور في هذا اللقاء العائلي الذي طال انتظاره، خالتها الفنانة ثراء دبسي، شقيقة والدتها الفنانة الراحلة ثناء دبسي.

وتأتي عودة يارا إلى بلادها بعد 15 يومًا من سقوط حكم بشار الأسد، وبرزت مواقفها خلال السنوات الماضية في مناهضة حكمه للبلاد، ووقوفها بوضوح إلى جانب "الثورة السورية" منذ اندلاعها في 2011.

ووضعت يارا خلال تلك السنوات العصيبة من تاريخ سوريا قضية المعتقلين والمغيبين قسريًا في سجون الأسد في قائمة أولوياتها، ولا تزال تقف إلى جانب عائلاتهم، وتساعدهم في البحث والتوصل إلى معلومات عنهم، من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وخلال احتفال السوريين بـ"التحرير" في ساحة الأمويين بدمشق في 20 ديسمبر 2024/كانون الأول، ذكر الفنان مكسيم خليل اسمها بين الفنّانات السوريات اللواتي وقفن إلى جانب قضية شعبهن حتى تحقيق "النصر".