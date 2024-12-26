بريتني سبيرز تقول إنها أمضت أفضل عيد ميلاد في حياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، مقطع فيديو يجمعها بابنها جايدن، ظهرا فيه يمرحان معاً بمناسبة موسم الأعياد.

وعبرت سبيرز عن تأثرها بلقاء ابنها بعد غياب، قائلة: "أفضل عيد ميلاد في حياتي. لم أرَ أبنائي منذ عامين، دموع الفرح والصدمة كل يوم، كل شيء في غاية الجنون والحب والبركة، لا أستطيع أن أعبر عن شكري لك يا يسوع".

وأنجبت بريتني ابنيها شون (18 عامًا)، وجايدن (17 عامًا) من زوجها السابق كيفين فيدرلاين، الذي انفصلت عنه في عام 2007، بعد زواج استمر قرابة الـ3 أعوام.



