"صُنع في السعودية".. أحلام تروج لألبومها الجديد وتدعم نوال

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شوقت المطربة الإماراتية أحلام جمهورها، لألبومها الجديد المرتقب صدوره في 2025، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الخميس.

ويحمل ألبوم أحلام الجديد عنوان "صُنع في السعودية"، وظهرت في الفيديو وهي تصور إحدى أغانيه.

كما شاركت المطربة الإماراتية مقاطع فيديو، من حضورها لحفل المطربة نوال، في جلسات "موسم الرياض"، وظهرت الأخيرة في الفيديو وهي توجه تحية لها.

وفي فيديو آخر جمعها بسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، وزوجها مبارك الهاجري، عبرت أحلام عن دعمها لنوال.



