أحلام تتفاعل مع تأثر ماجد المهندس بالغناء لعبدالله الرويشد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تفاعلت المغنية أحلام مع تأثر ماجد المهندس، حينما أدى أغنية "دنيا الوله" لعبدالله الرويشد، في حفله الأخير في الكويت، حيث ظهر المهندس في مقطع فيدو من الحفل، وهو يغالب دموعه عند أداء أغنية الرويشد الشهيرة.

وأعادت أحلام نشر مقطع الفيديو المتداول لماجد المهندس، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وعلقت عليه بالقول: "دموعك غالية"، وعبرت عن اشتياقها للرويشد، الذي لايزال قيد التعافي من وعكة صحية تعرض لها، في فبراير/ شباط الماضي.

وأحيا ماجد المهندس حفلًا جماهيرياً بالكويت، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ووجه فيه التحية للمطرب الكويتي عبداالله الرويشد، وقال إنه "صاحب فضل كبير عليه"، ويعتبره "أخًا كبيرًا له"، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة القريبة.

وغالب المهندس دموعه حينما أدى أغنية عبدالله الرويشد الشهيرة "دنيا الوله"، أمام الجمهور الكويتي.



