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تذكرة يانصيب تفوز بجائزة كبرى قيمتها 1.22 مليار دولار بيعت في كاليفورنيا

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تذكرة يانصيب تفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 1.22 مليار دولار في كاليفورنيا
Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

(CNN)-- فازت تذكرة يانصيب "ميغا ميليونز" بيعت في شمال ولاية كاليفورنيا بالجائزة الكبرى المقدرة بـ1.22 مليار دولار، الجمعة، والتي يُعتقد أنها خامس أكبر جائزة في تاريخ اللعبة، وفقا لما قال اليانصيب.

وتطابقت أرقام التذكرة - وهي أول تذكرة تفوز بالجائزة الكبرى منذ أكثر من 100 يوم - مع جميع الأرقام الستة الفائزة وهي: 3 و7 و37 و49 و55 وMega Ball 6.

وبلغت قيمة جائزة "ميغا ميليونز" الكبرى، الجمعة، 549.7 مليون دولار نقدا. وارتفعت قيمة الجائزة منذ آخر سحب لها عشية عيد الميلاد، حيث لم يفز أي شخص بالجائزة الكبرى المقدرة بمليار دولار. وكانت الجائزة الكبرى، الجمعة، مقدرة في وقت سابق بـ1.15 مليار دولار لكن زاد سعرها بقوة قبل السحب المرتقب.

وتم بيع التذكرة الفائزة في Sunshine Food & Gas في Cottonwood، بمقاطعة شاستا، وفقا ليانصيب ولاية كاليفورنيا.

وهذه هي رابع جائزة كبرى في "ميغا ميليونز" يتم الفوز بها في عام 2024 والمرة السابعة فقط في تاريخ اللعبة التي تجاوزت فيها الجائزة الكبرى المليار دولار.

وتم منح الجوائز الست الأخرى في كارولينا الجنوبية عام 2018، وميشيغان في عام 2021، وإلينوي في عام 2022، وماين وفلوريدا في عام 2023، ونيوجيرسي في مارس/آذار. وجائزة فلوريدا كانت الجائزة الكبرى القياسية للعبة وبلغت قيمتها 1.602 مليار دولار.

وقال اليانصيب إنه تم بيع خمس تذاكر أخرى في أريزونا وكاليفورنيا وتكساس وميزوري، وفازت بمليون دولار لكل منها في سحب، الجمعة، من خلال مطابقة الأرقام الخمسة الأولى.

وقال جوشوا جونستون المدير الرئيسي لاتحاد "ميغا ميليونز"، في بيان: "تهانينا للفائز بالجائزة الكبرى بقيمة 1.22 مليار دولار من كاليفورنيا، يا لها من هدية مذهلة في موسم العطلات هذا! في وقت خاص للغاية من العام، هذه لحظة خاصة جدا للفائز لدينا، ولجميع المنظمات والمجالات العظيمة التي تستفيد من مبيعات تذاكر اليانصيب بجميع أنحاء البلاد".

ومع سحب إضافي واحد فقط هذا العام، فمن المرجح أن ينتهي العام بأقل عدد من الجوائز الكبرى التي تم الفوز بها في أي عام واحد منذ بدء اللعبة في 2002، وفقا لليانصيب. وفاز ثلاثة أشخاص فقط هذا العام، انخفاضا من 10 جوائز كبرى مُنحت في عام 2023.

وفي 10 سبتمبر/أيلول، حصل أحد سكان منطقة هيوستن على آخر جائزة كبرى بقيمة 810 مليون دولار، بعد شراء التذكرة الفائزة من متجر صغير في محطة وقود في شوغر لاند. وقبل ذلك، تم الفوز بجائزة كبرى بقيمة 552 مليون دولار في إلينوي في 4 يونيو/حزيران، وبجائزة بقيمة 1.128 مليار دولار في نيوجيرسي في 26 مارس/آذار.

ومنذ انطلاق جوائز "ميغا ميليونز"، تم الفوز بـ217 جائزة كبرى من قبل 244 تذكرة فردية.

ووفقا للجهة المنظمة، فإن نصف العائدات من كل تذكرة يانصيب تظل في الولاية التي بيعت فيها التذكرة لدعم "القضايا الخيرية ولجان التجزئة".

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