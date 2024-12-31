وفاة بشير الديك.. كاتب "ضد الحكومة" غيّبه الرحيل

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--فارق الكاتب والمخرج المصري بشير الديك الحياة، الثلاثاء، عن عمر 80 عامًا، بعد أن "دخل في غيبوبة كاملة" خلال الأيام الأخيرة من حياته، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" المصري.

والراحل من أبرز كتاب السينما المصرية، وفي رصيده كمؤلف أفلام حفرت في ذاكرة المشاهد المصري والعربي، ومنها "الحريف"، و"ضد الحكومة"، و"حلق حوش"، و"ليلة ساخنة"، "والنمر الأسود"، و"موعد على العشاء"، و"ناجي العلي"، و"طائر على الطريق"، وغيرها.

وكتب أيضًا العديد من الأفلام، التي أدت بطولتها الفنانة ناديا الجندي، مثل: "امرأة هزت عرش مصر"، و"الجاسوسة حكمت فهمي"، و"مهمة في تل أبيب".

ونعته "نجمة الجماهير" بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وأخرج أفلام: "سكة سفر"، و"الطوفان"، و" الفارس والأميرة" وهو فيلم رسوم متحركة من تأليفه وإخراجه، والذي يعتبر آخر أعماله، وتم عرضه في 2020.

كما كتب بشير الديك للتلفزيون مسلسلات شهيرة، مثل "الناس في كفر عسكر"، و"الحفّار".