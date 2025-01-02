دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هنأت الفنانة المصرية ليلى علوي متابعيها بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال صور جمعتها بعائلتها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الأربعاء، وذلك بالتزامن مع انطلاق عروض فيلمها الجديد "المستريحة" بدور السينما في مصر والعالم العربي.

ونشرت ليلى مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلمها الكوميدي الجديد "المستريحة" في مصر، والذي انطلقت عروضه في دور السينما بالعالم العربي مطلع العام الحالي.

والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد أسعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة: ليلى علوي، وبيومي فؤاد وممثلون كثر آخرون.

وتدور أحداثه حول: "نصابة تعود إلى مصر بعد سنوات من هروبها، لتستعيد ماسة ثمينة دفنتها، وتستعين بأولادها لتنفيذ المهمة".



