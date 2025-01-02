دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تقدمت المطربة السورية أصالة بالشكر للسعودية، على تقديمها الدعم لسوريا، من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الخميس.

وشاركت أصالة مقطع فيديو للفنان السعودي فايز المالكي، من مطار دمشق الدولي، يتحدث فيه عن حملة مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم سوريا، وعلقت على الفيديو بالقول: "الله يديم عزّ السعودية اللي غامرة هالدنيي كلها بالكرم والعطاء، بإرشادات طيّبة حكيمه، لقيادة عظيمة، شكراً يا أمّ هذا العالم الغالية الحنونة".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وصول الطائرة الثالثة، إلى دمشق، الخميس: "ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق"، بحسب بيان رسمي نشرته "واس".



