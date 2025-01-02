اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" وثيا بويسن يعلنان خطوبتهما

نشر الخميس ، 02 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- أعلن اليوتيوبر الشهير "مستر بيست"، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، الأربعاء، أنه تقدم مؤخرًا بطلب الزواج من صديقته ثيا بويسن.

وكتب دونالدسون عبر حسابه على إنستغرام: "لقد فعلت شيئًا"، بجوار صورة تظهره أثناء طلب الزواج منها.

وقالت بويسن لمجلة "People" في مقابلة نُشرت، الأربعاء، إن دونالدسون تقدم بطلب الزواج في يوم عيد الميلاد بينما كانا محاطين بعائلتيهما.

وأضافت بويسن أنها "بالطبع" قالت نعم وهي "متحمسة للغاية".

والتقى الثنائي لأول مرة من خلال صديق مشترك في عام 2022 في جنوب إفريقيا، حيث تنحدر بويسن.

وقال دونالدسون: "عندما تعرفنا لأول مرة، اتضح على الفور مدى براعة ثيا. عرفت في غضون الدقائق القليلة الأولى من اللقاء أنني أريد فرصة مواعدتها. ولحسن الحظ، شعرت أيضًا بارتباط قوي".

وفي نفس العام، ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "Nickelodeon Kids Choice" ، وأعلنا عن علاقتهما رسميًا على إنستغرام.

ودونالدسون يوتيوبر شهير ورائد أعمال، ومنتج لبرنامج المسابقات الواقعي الذي يحمل اسمه "Beast Games"، أما بويسن فهي منشئة محتوى على يوتيوب في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب.



