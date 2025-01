(CNN)-- وضع أندرو غارفيلد الأمور في نصابها الصحيح... نوعًا ما، حيث أوضح مؤخرًا بعض التكهنات الجارية بأنه وقع على الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Spider-Man" التي يقودها توم هولاند من إنتاج "مارفل"، وصرح لمجلة "GQ UK" في مقابلة نُشرت، الخميس، أن هذا الأمر ببساطة غير صحيح.

وقال: "سأخيب ظنك. نعم: لا. لكنني أعلم أنه لن يثق أحد في أي شيء أقوله من الآن فصاعدًا".

كما صرح أنه حتى لو لم يعد في دور البطل الذي يرمي الشباك، فهو منفتح على المشاركة في سلسلة أخرى.

وأوضح: "إذا كان الأمر يتماشى مع روحي وكان ممتعًا، ربما أنجب خمسة أطفال في مرحلة ما، وسأحتاج إلى البدء في الادخار لدفع رسوم الدراسة أو شيء من هذا القبيل".

وكان غارفيلد يشير إلى حقيقة أنه قضى عامًا كاملاً ينكر مشاركته في فيلم "Spider-Man: No Way Home" لهولاند في عام 2021، حيث انتهى به الأمر بالفعل إلى الظهور بشكل مفاجئ.

وفي فيلم "No Way Home"، ظهر غارفيلد في دور البطل الخارق "سبايدر مان" - الذي لعبه في فيلم "The Amazing Spider-Man" لعام 2012، وفيلم "The Amazing Spider-Man 2 لعام 2014" إلى جانب ممثل سبايدر مان آخر، توبي ماغواير، الذي سبق غارفيلد في الدور في ثلاثية أفلام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقُوبل ظهور غارفيلد وماغواير في فيلم "Marvel Cinematic Universe" لعام 2021 بحماس كبير من معجبي "سبايدر مان" وما بعده، مما جعل فيلم "No Way Home" الفيلم الأكثر ربحًا في ذلك العام.

وصرح غارفيلد مؤخرًا أنه "سيعود بنسبة 100%" لإعادة لعب دوره، حيث أخبر مجلة "Esquire" في أكتوبر/تشرين الأول، أنه سيعود "إذا كان الأمر صحيحًا.. وإذا كان هناك مفهوم رائع أو،شيء فريد وغريب ومثير ويمكنك الانغماس فيه، ولم يتم القيام به من قبل".