دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحيا المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الخميس، حفلاً في السعودية على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بمدينة جدة، بمناسبة انضمام نادي الاتحاد، إلى نادي "الرواد" الذي يضم أندية كرة قدم عريقة حول العالم، بوصفه أقدم نادٍ سعودي.

ووصف الجسمي الحفل بـ "الليلة الاستثنائية"، وذلك في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها: "غنّينا بكل حب ومشاعر مع جمهور الذهب وعشاق الاتحاد في احتفال تاريخي لن يُنسى"، وأضاف: "شرف كبير أن أشارككم هذه الفرحة العظيمة، كل عام والاتحاد ذهب، وكل عام وأنتم الفرح".

وشارك المطرب القطري فهد الكبيسي في إحياء الحفل، الذي شارك متابعيه على منصة "إكس"، مقطع فيديو بينما كان يغني على المسرح، علق عليه بالقول: "شكراً جدّة.. شكراً جمهور الاتحاد الكبير على هذا التفاعل والحفاوة".



