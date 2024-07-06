دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، بناء مسرح "عبادى الجوهر أرينا" في جدة، الذي احتضن "ليلة وردة"، الخميس، بـ"إنجاز كبير في وقت قياسي".

تعليق الأمير جاء تعقيبًا على تدوينة لتركي آل الشيخ، على منصة "إكس"، كشف فيها رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أن المسرح تم بناؤه "في 117 يوم."

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "(إنجاز كبير في وقت قياسي).. ما بين القوسين جملة اعتدنا تكرارها على ما يقدمه صديق النجاح معالي الأخ تركي.. شكرًا أبو ناصر على عطاءاتك المستمرة في ظل رؤيا حكيمة لقيادة عظيمة".

وأضاف: "أما الصديق والأخ الحبيب والفنان والموسيقار الكبير عبادي الجوهر فيستحق هذا التكريم بإطلاق اسمه على هذا الصرح الفني الضخم والفخم".

ويقع مسرح "عبادي الجوهر أرينا" على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم معرضًا دائمًا لمقتنيات الفنان السعودي عبادي الجوهر، وكانت حفلة "ليلة وردة"، أولى الحفلات التي أُقيمت فيه.

وكان تكريم عبادي الجوهر مفاجأة الحفل عن مسيرته الفنية الممتدة منذ 5 عقود، وأُهديَ مجسمًا من الذهب للمسرح الذي يحمل اسمه.



