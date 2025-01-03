ميغان ماركل تعود إلى الشاشة الصغيرة.."مع حبي.. ميغان"

(CNN)-- أعلنت منصة نتفليكس عن موعد ظهورها الأول في مسلسل "مع حبي.. ميغان"، وهو مسلسل عن أسلوب الحياة من إنتاج ميغان ماركل.

وبحسب وصف نتفليكس للمسلسل: "من خلال الجمع بين الإرشادات العملية والمحادثات الصريحة مع الأصدقاء الجدد والقدامى، تشارك ميغان النصائح والحيل الشخصية، وتحتضن المرح على الكمال وتسلط الضوء على مدى سهولة خلق الجمال، حتى في غير المتوقع.. هي وضيوفها يشمرون عن أكمامهم في المطبخ والحديقة وما وراء ذلك، ويدعونك لفعل الشيء نفسه".

كما أعلنت نجمة مسلسل "Suits" السابقة عن علامة تجارية خاصة بأسلوب حياتها، وهي "American Riviera Orchard"، ويتم إنتاج مسلسلها الجديد جزئيًا بواسطة "Archewell Productions"، وهي شركتها مع الأمير هاري.

وعملت نتفليكس مع الزوجين في مسلسلات أخرى غير روائية، بما في ذلك "Harry & Meghan"، والتي كشفت الستار عن علاقتهما بالعائلة المالكة وانتقالهما إلى الولايات المتحدة بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية.

ويبدأ بث مسلسل "With Love, Meghan" في 15 يناير/كانون الثاني.

