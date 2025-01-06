بسمة بوسيل بإطلالة جديدة كليًا.. "حبيت أنكد عليكوا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت المغنية المغربية بسمة بوسيل بإطلالة جديدة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، الإثنين، روجت من خلاله لأغنيتها الجديدة "لأ ثواني".

وبدت بسمة في الفيديو بشعرٍ أسود طويل، خلافًا لإطلالاتها المعتادة، وعلّقت بشيءٍ من الطرافة على الفيديو، قائلة: "صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير، أغنية كلاسيكية راقية جدًا تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى".

وأضافت: (لأ ثواني) هتبقى إن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه ده.. استنوني".