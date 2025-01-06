دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك الفنانان المصريان آية سماحة، وأحمد مالك، عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل، الإعلان الترويجي لفيلم "6 أيام.. وعملت إيه فينا السنين" وهو الفيلم الأول للمخرج المصري كريم شعبان.

وتدور أحداث الفيلم الذي كتبه وائل حمدي حول "عالية" و"يوسف" الذين يلتقيان بالصدفة بعدما فرقتهما "ظروف قاهرة"، لسنوات، اتخذ كل منهما فيها مساراً مختلفًا في حياته.

وفي منشور له عبر حسابه في إنستغرام، أهدى المخرج كريم شعبان فيلمه الأول، لوالده ووالدته، ومدينته القاهرة، وحي المعادي وشوارعه، وأصدقائه، ومن وصفهم بـ "رفقاء الرحلة"، ولـ "المجانين" من عشاق السينما وصناعها الشباب، ولكل من عَِمِل معهم كمخرج إعلانات واعتبرهم "شركاء اللحظة".

كما أهدى كريم فيلمه للمُنتج الراحل تامر فتحي، وخالاته وعمه الذين غيبهم الرحيل، وخص بالإهداء أيضًا الفنان المصري محمد منير، قائلاً: "كبرت، وتربيت، وحبيت على أغانيك، أهديك يا ملك أول أفلامي".

وسيكون الفيلم متاحًا في دور السينما في مصر منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري