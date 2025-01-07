دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن كلمات أغنية جديدة بعنوان "العناق الأخير" ستصدرها في ألبومها المُرتقب، وذلك من خلال تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، الثلاثاء.

وشاركت أحلام تدوينة للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، تتضمن كلمات قصيدة بعنوان "العناق الأخير"، وتوجهت له بالشكر قائلةً: "شكرًا على هذا التشريف"، ونوهت إلى أنها ستكون بين أغاني ألبومها الجديد في 2025.

وكانت أحلام قد شاركت متابعي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الإعلان الترويجي الثاني للألبوم، تحت وسم "صُنع في السعودية"، والمتوقع إصداره في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.



