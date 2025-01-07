دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدم دنيا سمير غانم العرض الأخير من مسرحيتها الجديدة "مكسرة الدنيا" في "موسم الرياض"، الثلاثاء. وشاركت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، يعرف بأبطال المسرحية.

كما شاركت دنيا مؤخرًا، منشورًا لزوجها الإعلامي المصري رامي رضوان في إنستغرام، يقدم فيه التحية لفريق عمل المسرحية الذي وصفه بـ "المُبدع".



ومسرحية "مكسرة الدنيا" من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي. ويشارك في بطولتها إلى جانب دنيا: محمد ثروت، وكريم عفيفي، وعبدالرحمن حسن، وممثلون مصريون كثر آخرون.



ومع انتهاء عروض مسرحية "مكسرة الدنيا"، بدأ "موسم الرياض" بالترويج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل لمسرحية "البقاء للأصيع" من بطولة: هشام ماجدو وشيكو، بعد تعافي الأخير من إصابة وُصِفت بـ "الشديدة" كان تعرض لها في الركبة.



