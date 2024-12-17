شيكو تعرض لإصابة "شديدة" في الركبة.. هذا ما كشفه تركي آل الشيخ

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تركي آل الشيخ عن تعرض الفنان المصري هشام محمد الشهير بـ "شيكو"، لإصابة "شديدة" في ركبته، حسب تدوينة رئيس هيئة الترفيه السعودية في صفحته عبر فيسبوك، الثلاثاء.

وقال آل الشيخ: "الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي".

وأضاف ممازحًا الفنان المصري: "يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مرّ... 2311 بدون تصوير، ولم ير النور... أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه".

ولم يكشف آل الشيخ عن اسم الفيلم الذي أشار إليه، وقد يكون مشروع فيلم "تافه جدًا" الذي أعلن عن إنتاجه في تموز/ يوليو الماضي من بطولة شيكو، ضمن قائمة كبيرة من الأفلام المصرية والسعودية سيتم إنتاجها خلال عام ونصف.

كما لم يعرف مصير مسرحية "البقاء للأصيع" التي كان من المقرر أن يقدمها شيكو مع هشام ماجد في النسخة الخامسة من موسم الرياض.

وقدم شيكو في موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بالشراكة مع كريم محمود عبدالعزيز، من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أحمد أمين.