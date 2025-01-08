ميغان ماركل تنعي كلبها "المحبوب"

(CNN)-- أعلنت ميغان ماركل وفاة كلبها "غاي"، وشاركت دوقة ساسكس مقطع فيديو لذكرياتها عن الكلب "المحبوب" عبر حسابها في إنستغرام، الثلاثاء، إلى جانب تفاصيل عن كيفية دخوله إلى حياتها للمرة الأولى.

وكتبت: "في عام 2015، تبنيت كلبًا من نوع بيغل من ملجأ للكلاب في كندا. كان في ملجأ للقتل في كنتاكي وأعطي بضعة أيام ليعيش.. ووقعت في الحب".

وأوضحت أنه كان يُشار إليه باسم "الرجل الصغير" نظرًا لصغر حجمه، وبالتالي أطلقت عليه اسم "غاي".

وكان معها خلال بعض الأحداث الكبرى، وخلال معظم فترة حياة مدونة أسلوب حياتها "تيغ"، ونهاية فترة عملها في بطولة المسلسل التلفزيوني "Suits"، وبالطبع خطوبتها وزواجها في النهاية من الأمير هاري.

وكشفت ميغان أن كلبها تعرض لـ"حادث مروع" قبل وقت قصير من انتقالها إلى المملكة المتحدة، مما جعله يخضع لعمليات جراحية لعدة أشهر، كان غير قادر خلالها على مغادرة العيادة".

وأضافت: "قال الأطباء إنه لن يمشي مرة أخرى أبدًا، لكن الدكتور نويل فيتزباتريك قال إنه يستطيع القيام بذلك. كنت أنا وهاري نقود السيارة في وقت متأخر من الليل، بعد ساعات العمل، لرؤية غاي بينما كان يتعافى لشهور متتالية".

وقالت ميغان إنها أرادت أن تعلن الخبر لأن الكلب سيظهر في مسلسلها القادم على نتفلكس "مع حبي، ميغان"، مضيفة: "آمل تفهم سبب حزني الشديد لفقدانه".

وكتبت أيضًا، "لقد بكيت كثيرًا من الدموع لا يمكن إحصاؤها - نوع الدموع التي تجعلك تدخل الحمام على أمل سخيف بأن الماء الجاري على وجهك سيجعلك بطريقة ما لا تشعر بها، أو تتظاهر بأنها غير موجودة".

وأنهت المنشور بشكر "غاي"، قائلة: "شكرًا لك على كل هذه السنوات من الحب غير المشروط، يا حبيبي العزيز. لقد ملأت حياتي بطرق لن تعرفها أبدًا".



