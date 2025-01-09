"سراب" مسلسل يتصدر الترند في مصر ما قصته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تصدر المسلسل المصري "سراب" الترند على منصات التواصل في مصر، منذ انطلاقة عرضه على منصة TOD في 7 كانون الثاني/ يناير 2025.

المسلسل من سيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج أحمد خالد وبطولة: خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، ونجلاء بدر، وجيهان الشماشرجي، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي، والممثلة اللبنانية دياموند بوعبود، وممثلون كثر آخرون.

وتدور أحداثه حول : "اختفاء طفل في السابعة من عمره، وسط ظروف غامضة، والده يعمل في البورصة، ووالدته طبيبة، وحينما يعود الطفل، تتوالى التحقيقات حول سبب اختفائه، لتكشف عن حقائق، وعلاقات متشابكة، تقلب كل شيء رأسًا على عقب".

وحقق مسلسل "سراب" تفاعلاً على منصة "إكس" بين متابعين مصريين، أشاد العديد منهم بتقنيات تصوير المسلسل، وأداء الممثلين خالد النبوي ويسرا اللوزي.

ويشار إلى "سراب" مقتبس عن المسلسل الإسترالي الشهير "Seven Types of Ambiguity".