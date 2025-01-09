لبنان.. إليسا ونانسي وراغب أول المهنئين لـ "فخامة الرئيس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ الفنانون اللبنانيون إليسا، ونانسي عجرم، وراغب علامة، الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، فور الإعلان عن انتخابه في مجلس النواب رئيسًا للبنان، الخميس، وذلك من خلال تدويناتٍ نشروها عبر حساباتهم الرسمية على منصة "إكس".

ونشرت إليسا صورة العماد جوزيف عون وهو يؤدي التحية للعلم اللبناني، وعلقت عليها "فخامة الرئيس".

وكتبت نانسي عجرم: "بداية جديدة للبنان من اليوم، ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون ولإلنا كلنا. انشالله معك نعيش حياة كلها سلام، وأمان، وعدل".

وكتب راغب علامة: "وأخيراً وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والازدهار".

وانتخب مجلس النواب اللبناني، قائد الجيش، جوزاف عون، رئيسا للبلاد بعد شغور هذا المنصب منذ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022، الخميس.