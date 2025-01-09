(CNN)-- وجه الأمير ويليام، أمير ويلز ، وولي العهد في المملكة المتحدة رسالة لزوجته الأميرة كاثرين، أميرة ويلز، بمناسبة عيد ميلادها الـ 43، نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس.



وأشاد ويليام بزوجته، قائلاً: "إلى الزوجة والأم الأكثر روعة. كانت القوة التي أظهرتها على مدار العام الماضي رائعة. جورج وشارلوت ولويس وأنا فخورون بك للغاية. عيد ميلاد سعيد كاثرين. نحن نحبك".



وأرفق أمير ويلز رسالته بصورة بالأبيض والأسود لم تُنشر من قبل لأميرة ويلز التقطها المصور مات بورتيوس، الصيف الماضي، في وندسور.



وخلال العام الماضي 2024، خضعت كاثرين للعلاج من السرطان وقضت بعض الوقت بعيدًا عن أعين الجمهور.



وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت أميرة ويلز أنها أكملت العلاج الكيميائي لكنها حذرت من أن الطريق إلى التعافي لا يزال طويلاً.