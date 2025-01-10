مصر.. محمد رمضان يعلق على مزاعم فيديو "سقوطه عن مسرح" وساويرس يرد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الفنان المصري، محمد رضمان على الضجة التي أثارها مقطع فيديو متداول، زعم أنه يظهر الفنان وهو يسقط من على خشبة المسرح خلال عرض غنائي، والذي كشف موقع CNN بالعربية أنه مفبرك ومزيف موضحا تفاصيل التزييف.

ونشر الفنان المصري تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) مع صورتين من مقطع الفيديو المتداول، قائلا بتعليق: "أولاً ألف سلامة ع المغني اللي وقع وهو بيغني.. ثانياً اللي شاف ان ده أنا لازم يكشف نظر في أسرع وقت".

وأعاد رجل الأعمال المصري، نجسي ساويرس نشر تدوينة وتعليق محمد رمضان قائلا بتعليق: "اللي شاف انه انت.. كان نفسه تكون انت فمش محتاج كشف نظر.. محتاج دكتور نفساني يعالجه.. نماذج مريض".

وأظهر تحقق موقع CNN بالعربية أن السياق المنسوب إلى الفيديو المتداول مُضلل، ولا يرتبط بمحمد رمضان، وأن أغنيته "أنا البلد" أُضيفت إلى المقطع لإعطائه مصداقية وخداع الجمهور.