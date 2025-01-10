ماندي مور توثق زيارتها لمنزلها الذي دمرته حرائق لوس أنجلوس

(CNN)-- تشعر ماندي مور على فقدان حيها ومنزلها، الذي دمره حريق إيتون الذي لا يزال نشطًا في مقاطعة لوس أنجلوس.

وشاركت الممثلة والمغنية الأمريكية عبر حسابها على إنستغرام يوم الخميس، صوراً لما تبقى من منزلها في ألتادينا، الذي تمكنت من زيارته أخيراً، وأوضحت: "لا يزال الجزء الرئيسي من منزلنا قائمًا. في الوقت الحالي. إنه غير صالح للسكن ولكنه سليم في الغالب".

وأضافت: "لقد فقد كل من نعرفه كل شيء. لقد اختفى كل منزل في شارعنا. أقاربي. أخي وزوجة أخي - بعد 6 أسابيع من استقبال طفلهما الأول. أفضل أصدقائنا"، وكتبت: "أشعر بذنب غريب كناجين. نحن نحب هذا المجتمع وسنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في إعادة البناء والدعم".



وتُظهر الصور التي شاركتها مور زوجها تايلور غولدسميث، وهو موسيقي في فرقة "داوز"، وهو يسير عبر حقل من الحطام تتصاعد منه الدخان على ما يبدو أنه حديقتهم.



ونشرت مور المزيد من التحديثات عبر حسابها على إنستغرام منذ اندلاع الحريق في ألتادينا، والذي تسبب في إخلاءها وعائلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم لشبكة CNN إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم مع اندلاع العديد من حرائق الغابات في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس، وما زالت الحرائق غير مسيطر عليها إلى حد كبير.



واتسع نطاق حريق إيتون سريع الحركة، ليشمل أكثر من 10000 فدان ويهدد الآن حوالي 13000 مبنى.



ويواصل حريق باليساديس إحراق المنطقة الساحلية بين ماليبو وسانتا مونيكا. وانفجر ليشمل أكثر من 17000 فدان دون احتواء ودمر ما لا يقل عن 1000 مبنى.



وهو الحريق الأكثر تدميراً على الإطلاق في مقاطعة لوس أنجلوس.