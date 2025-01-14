(CNN)-- بدا جيمي كيميل عاطفيًا ليلة الإثنين، عندما تحدث عن حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس.

وقال كيميل بصوت مرتجف: "كما تعلمون، لقد كان أسبوعًا مخيفًا للغاية ومليئًا بالتوتر وغريبًا للغاية هنا في لوس أنجلوس، حيث نعمل، حيث نعيش، حيث يذهب أطفالنا إلى المدرسة. لقد عدنا إلى الاستوديو الخاص بنا. كان علينا الإخلاء يوم الأربعاء".

وعرض لقطات لمدى اقتراب الحريق من مكان تصوير برنامج "جيمي كيميل لايف"، وأشار إلى أن العديد من الموظفين الذين يعملون في العرض اُضطروا إلى الإخلاء من مساكنهم، بينما فقد البعض منازلهم بسبب الحرائق.

وقال وهو في حالة من الانفعال: "لقد كان الأمر مروعًا. كل من يعيش في هذه المدينة يعرف شخصا ما ، من العائلة، والأصدقاء، والزملاء، والجيران الذين احترقت منازلهم، والحقيقة أننا لا نعرف حتى ما إذا كان الأمر قد انتهى".

ووصف التجربة التي مر بها الجميع في لوس أنجلوس بـ"المقززة، والمروعة، والفظيعة"، وأضاف: "لكنها كانت أيضًا، في كثير من النواحي، تجربة جميلة لأننا نرى مرة أخرى إخواننا الرجال والنساء يتجمعون معًا لدعم بعضهم البعض. كان الأشخاص الذين فقدوا منازلهم متطوعين في مواقف السيارات لمساعدة الآخرين الذين فقدوا منازلهم".



كما انتقد كيميل الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسبب بعض تعليقاته بشأن الكارثة، قائلاً: "الليلة، لا أريد الخوض في كل الأشياء الدنيئة، وغير المسؤولة، والغبية التي اختار رئيسنا المستقبلي المزعوم وعصابته من الأوغاد قولها خلال أحلك ساعة وأكثرها رعبًا".

وتابع: "حقيقة أنهم اختاروا مهاجمة رجال الإطفاء لدينا، الذين يبدو أنهم ليسوا من البيض بما يكفي ليكونوا هناك، ويخاطرون بحياتهم نيابة عنا - إنه أمر مقزز، لكنه ليس مفاجئًا. بدلاً من ذلك، أريد أن أركز على شكر هؤلاء الرجال والنساء، لأن هذا كل ما يجب أن نفعله الآن، ويجب ألا نتوقف أبدًا عن شكرهم".

وذكر بعض رجال الإطفاء من مناطق أخرى، بما في ذلك: "رجال الإطفاء الذين جاءوا من ولاية مين للمساعدة"، وشكر الشرطة، والحرس الوطني، وعمال الإنقاذ، والأطباء، والممرضات وعمال الطوارئ الطبية، والطيارين الذين يعملون في نوبات مدتها 12 ساعة، ووسائل الإعلام المحلية، قائلاً: "الحمد لله على كل منكم".