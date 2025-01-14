(CNN)-- كما يقولون في هوليوود، يجب أن يستمر العرض. هكذا تم الإعلان، الاثنين، أن حفلتي توزيع جوائز غرامي والأوسكار سيقامان كما هو مخطط له في 2 فبراير/شباط، و3 مارس/آذار المقبلين على التوالي.

وجاء ذلك في إجابة على سؤال نُوقش خلف الكواليس من قبل صناع القرار المكلفين بمعرفة كيفية المضي قدمًا في موسم الجوائز بينما تكافح لوس أنجلوس حرائق الغابات المدمرة.

وكانت بعض النجمات، مثل جان سمارت وباتريشيا أركيت، قد طالبن بإلغاء حفلات توزيع الجوائز، أو إعادة التركيز عليها كحفلات خيرية لجمع الأموال للحرائق.

وجوائز غرامي هي أول عرض يتم الإعلان عن إقامته وسط حرائق الغابات، ولكن سيتم إعادة تصور العرض لتسليط الضوء على المستجيبين الأوائل وسيشمل أيضًا مكونًا خيريًا.

وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل هارفي ماسون جونيور ورئيس مجلس الأمناء تامي هيرت في رسالة إلى أعضاء أكاديمية التسجيل، الاثنين: "في الأوقات الصعبة، تمتلك الموسيقى القدرة على الشفاء والراحة والتوحيد مثل أي شيء آخر". "لن تكرم جوائز غرامي الإبداع الفني وإنجازات مجتمعنا الموسيقي فحسب، بل ستعمل أيضًا كمنصة لتعزيز روح المرونة التي تميز هذه المدينة العظيمة لوس أنجلوس".

وجاء في الرسالة أن العرض سيستمر كما هو مخطط له بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية "لضمان السلامة العامة والاستخدام المسؤول لموارد المنطقة"، وأن الحفل "سيحمل شعورًا متجددًا بالهدف: جمع أموال إضافية لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات وتكريم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل الذين يخاطرون بحياتهم لحماية حياتنا".

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت أكاديمية التسجيل وذراعها الخيرية "MusiCares" جهود إغاثة حرائق لوس أنجلوس بتبرع أولي بقيمة مليون دولار لدعم المبدعين والمحترفين في مجال الموسيقى. والآن، مع المساهمات الإضافية، وزعت المؤسسة أكثر من 2 مليون دولار في شكل مساعدات طارئة وستواصل جهودها المستمرة.

وحفل توزيع جوائز غرامي هو العرض التلفزيوني الرئيسي التالي الذي سيتم بثه في 2 فبراير، حيث كان من المقرر أن تستضيف تشيلسي هاندلر حفل توزيع جوائز اختيار النقاد على قناة "E!" في 12 يناير/كانون الثاني في سانتا مونيكا - وهي منطقة قريبة من حريق باليساديس - ولكن تم تأجيله الأسبوع الماضي. ومن المقرر حاليًا أن يُقام في نهاية يناير.

أما حفل توزيع جوائز الأوسكار، فلديه جدول زمني أطول لتحديد الخطوات التالية. وأعلنت الأكاديمية، الاثنين، أن العرض من المقرر أن يستمر في الثاني من مارس.

وتم تمديد التصويت على جوائز الأوسكار حتى 17 يناير، كما أُعيدت جدولة إعلان الترشيحات إلى 23 يناير، وسيتم عقده افتراضيًا، وألغي غداء مرشحي الأوسكار، حيث يتم تكريم المرشحين، هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانغ في رسالة إلى الأعضاء، الاثنين: "لقد دمرنا جميعًا تأثير الحرائق والخسائر العميقة التي تكبدها الكثيرون في مجتمعنا. كانت الأكاديمية دائمًا قوة موحدة داخل صناعة السينما، ونحن ملتزمون بالوقوف معًا في مواجهة الصعوبات".

وبحسب رسالة الأكاديمية أيضاً: "أعضاؤنا يشاركون دائمًا مدى أهمية أن نجتمع معًا كمجتمع، ونحن عازمون على استخدام هذه الفرصة للاحتفال بصناعتنا المرنة والرحيمة"، وأضافت الرسالة. "نتطلع أيضًا إلى تكريم العاملين في الخطوط الأمامية الذين ساعدوا في الحرائق، والاعتراف بالمتضررين، وتشجيع الناس على الانضمام إلى الأكاديمية لدعم جهود الإغاثة".

وذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي، أنه تم تأجيل العديد من أحداث موسم الجوائز الرئيسية. وسيتم إعادة جدولة غداء جوائز "AFI" السنوي، الذي كان من المقرر عقده في 10 يناير، وتم إلغاء حفل شاي "BAFTA" السنوي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أرجأت جوائز نقابة المنتجين إعلان ترشيحاتها للمرة الثانية "من باب الرعاية والاهتمام بأولئك المتضررين من الحرائق". وتم إرجاء ترشيح جوائز نقابة الكتاب "حتى إشعار آخر" بسبب الحرائق المستمرة، حسبما ذكرت المنظمة في بيان لشبكة CNN.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في 23 فبراير/شباط. وفي الأسبوع الماضي، تبرع اتحاد الممثلين بمليون دولار لمؤسسة "SAG-AFTRA" لإغاثة ضحايا الحرائق.