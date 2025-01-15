محمد هنيدي يواجه أزمة بسبب انسحاب مخرج مسلسله الرمضاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه المسلسل المصري "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، أزمة بسبب إعلان المخرج وائل فرج، الثلاثاء، انسحابه من العمل، وذلك على بُعد أقل من شهر ونصف من انطلاقة موسم العرض الرمضاني.

وكان وائل فرج قد أعلن اعتذاره عن استكمال استخراج مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، من خلال قصة نشرها عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، وقال: "على الرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية إلا أنني استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي، الذي أحببته جدًا على المستوى الشخصي".

وأشار فرج إلى من وصفهم بـ"شركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية"، وتمنى للجميع "النجاح والتوفيق".

منشور للمخرج المصري وائل فرج عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام Credit: Wael Farag/Instagram

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أنه تم التواصل مع المخرج سامح عبدالعزيز، لبحث إمكانية استكماله لإخراج العمل.

ويعود هنيدي من خلال هذا المسلسل لمنافسات موسم العروض الرمضانية التلفزيونية في 2025، بعد 6 سنوات على تقديمه مسلسل "أرض النقاق".



