نشر الأربعاء ، 15 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- تصدر فيلم "Conclave" للمخرج إدوارد بيرغر قائمة الترشيحات لجوائز "البافتا" السينمائية لعام 2024، وأعلن عنها الممثلان ويل شارب وميا ماكينا بروس، من مقر الأكاديمية البريطانية، في لندن، الأربعاء.

وحصل الفيلم الذي يصور عملية اختيار البابا، على 12 ترشيحًا، متفوقًا على فيلم جاك أوديار الموسيقي "Emilia Pérez" والمُرشح للفوزبـ 11 جائزة.

كما تم ترشيح فيلم برادي كوربيت "The Brutalist" لـ 9 جوائز، وهو فيلم دراما تاريخية يتناول موضوع الهجرة، وستتنافس الأفلام الثلاثة على جائزة أفضل فيلم.

وسيقام حفل توزيع جوائز "البافتا"، في 16 فبراير/شباط المقبل، بقاعة المهرجانات الملكية في مركز "ساوث بانك".