(CNN)-- كاميرون دياز، حرفيًا، "عادت إلى العمل"، وهذا هو عنوان فيلمها الجديد على نتفلكس مع جيمي فوكس، وهو أول فيلم لها منذ عشر سنوات.

وخلال ظهورها مؤخرًا في برنامج "The Graham Norton Show"، كشفت دياز أن فوكس هو السبب وراء عودتها إلى هوليوود.

وقالت: "لقد أمضيت 10 سنوات دون أن أهتم بأي شيء، ولم أقبل أي عروض، ثم حصلت على هذا السيناريو واعتقدت أنه ربما حان الوقت"، وأشادت كثيرًا بزميلها في العمل.

وأضافت دياز: "إذا كنت سأترك عائلتي لمدة 10 ساعات في اليوم، فأنا أريد أن أفعل ذلك مع الرجل الأكثر موهبة في مجال الترفيه".

والثنائي صديقان قديمان، حيث شاركا معًا في بطولة فيلم "Any Given Sunday" في عام 1999 وفيلم "Annie" في عام 2014.

وبدأت دياز حياتها المهنية كعارضة أزياء ولعبت دور البطولة في العديد من الأفلام الناجحة مثل "There’s Something About Mary"، وبالإضافة إلى كونها زوجة وأم (هي وزوجها الموسيقي بنجي مادن لديهما طفلان)، فهي أيضًا مؤلفة وامرأة أعمال ناجحة.

وعن وقتها بعيدًا عن مواقع التصوير، قالت دياز: "لقد أحببت تلك السنوات العشر بالنسبة لي ولأسرتي. لكنني فكرت، إذا تركت هذا الأمر يمر، وإذا لم أقم بالمشاركة مرة أخرى، وإذا لم أعطه الفرصة، فأنا حمقاء".

وتبدو دياز ممتنة للعودة، وقالت عن ذلك: "إنه لشرف لي أن أصنع أفلامًا، ونحن جميعًا محظوظون جدًا للقيام بما نفعله. كان من المذهل أن يكون الباب مفتوحًا لي بعد عقد من الزمان".



