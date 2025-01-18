(CNN)-- لم يرفض ستيفن كينغ التصويت على المرشحين لجوائز الأوسكار هذا العام فحسب، بل إنه يعتقد أن الحفل يجب أن لا يُقام. وذلك بحسب ما نشر كاتب الرعب الشهير عن ذلك على موقع التواصل الاجتماعي "Bluesky".

وقال كينغ: "لن أصوت في جوائز الأوسكار هذا العام. في رأيي المتواضع، يجب عليهم إلغاؤها. لن يكون هناك بريق في لوس أنجلوس".

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة قد مددت التصويت على جوائز الأوسكار حتى 17 يناير/كانون الثاني، وأعادت جدولة إعلان الترشيحات إلى 23 يناير في ضوء الحرائق التي اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس، بينما يعاني مجتمع هوليوود من حرائق الغابات المدمرة.

ولم يكن كينغ الوحيد الذي اقترح إيقاف موسم جوائز هوليوود مؤقتًا في ضوء الكارثة، حيث كان للممثلتين جين سمارت وباتريشيا الرأي ذاته.

وأشار الذين يؤيدون إقامة احتفالات مثل جوائز الأوسكار وجوائز غرامي كما هو مخطط لها إلى أنها يمكن أن توفر إيجابية في خضم المعاناة.

واستدعى هذا الرأي تعليقًا آخر من كينغ، كتبه، الجمعة، في منشور آخر على "Bluesky": "أسمع ما تقولونه يا رفاق عن جوائز الأوسكار، وكيف أنها احتفال بالحياة، ويجب أن يستمر العرض، وما إلى ذلك.. كل هذا منطقي إلى حد ما، ولكن بالنسبة لي ما يزال الأمر يبدو وكأن نيرون يعزف على الكمان بينما تحترق روما. أو في هذه الحالة، يرتدي ملابس فاخرة بينما تحترق لوس أنجلوس".



