الفائزون بجائزة الإنجاز مدى الحياة من Joy Awards بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرّمت هيئة الترفيه السعودية نخبة من صناع الفن والمبدعين العرب والعالميين، بـ"جائزة الإنجاز مدى الحياة" في النسخة الخامسة من حفل "Joy Awards"، السبت، ضمن فعاليات "موسم الرياض".



وكان أول المكرمين بهذه الجائزة، الفنان السوري ياسر العظمة كـ"رمز لأصالة وإبداع الشعب السوري"، وسلّمه التكريم الفنان السعودي ناصر القصبي. وبعد أن عانقه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، توجه للحضور بكلمة أهدى فيها تكريمه لعائلته "الكبيرة في الوطن العربي"، في إشارة لجمهوره الذي وصفه بـ"الوفي".

وشكر الفنان السوري القدير بشكلٍ خاص زوجته، وعائلته الصغيرة، وخص في كلمته وطنه قائلاً: "أنا من سوريا الحبيبة، من دمشق الغالية التي تكن للشعب العربي السعودي كل تقدير واحترام، سوريا علمتني أن الكلمة الصدقة والموقف النبيل، والنقد البناء أساس كل إبداع، ومن هنا انطلقت فكرة (مرايا)"، مشيرًا إلى سلسلته الانتقادية الشهيرة التي تحظى بشعبية على امتداد العالم العربي.

ومنحت هيئة الترفيه السعودية هذا العام، "جائزة الإنجاز مدى الحياة" للنجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، مورغان فريمان، وقدمها له صديقه السير أنتوني هوبكنز، الفائز بالجائزة ذاتها من "Joy Awards" في 2024.



واختير النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار ماثيو ماكونهي، كشخصية العام، وتم منحه "جائزة الإنجاز مدى الحياة".

كما تم تكريم مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيللي، والمؤلف الموسيقي الألماني هانز زيمر، وصانع السينما السعودي المخرج عبدالله المحيسن، والمخرج الكوري الجنوبي جاي كي يون.

وشهد مسرح "MAB" أرينا، الذي احتضن حفل توزيع "Joy Awards" لحظات مؤثرة خلال تكريم المطرب الكويتي عبدالله الرويشد بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، محاطًا بمحبيه، وفي مقدمتهم "فنان العرب" محمد عبده.

وتم منح جائزة "صناع الترفيه الفخرية" للمخرج المصري محمد عبدالعزيز، وقدمها له النجم المصري كريم عبدالعزيز، في لحظات فخر متبادلة بين الاب وابنه. ومُنحت الجائزة أيضًا، للمخرج والمُنتج البريطاني غاي ريتشي، ونخبة من فناني الخليج العربي الرواد، وهم: الفنانة الكويتية مريم الصالح، والفنانين الكويتيين إبراهيم الصلال، وعبدالرحمن عقل، والفنان القطري غانم السليطي، والمنتج السعودي سعد خضر، والفنانون السعوديون عبدالرحمن الخطيب، علي ابراهيم، ومحمد الطويان.