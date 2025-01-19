نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ليلة مليئة بالمفاجآت احتضنها مسرح "anb" أرينا، في العاصمة السعودية، أقيم حفل توزيع جوائز صناع الترفيه " Joy Awards"، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بنسخته الخامسة، السبت، وامتد حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، وكرم نخبة من صناع الفن والمبدعين العرب والعالميين.

وانطلق الحفل بعرضٍ للنجمة الأمريكية كريستينا أغيليرا، ثم توالت العروض الموسيقية والغنائية التي تخللت توزيع الجوائز، بما في ذلك عرض موسيقي حي لهانز زيمر، ديو جمع بين نجم البوب الكندي مايكل بوبليه والنجم اللبناني وائل كفوري، وميدلي للنجم المصري تامر حسني شاركته فيه النجمة المصرية نيللي كريم بالغناء والرقص، وعرض لجوناثان موفيت العازف السابق بفرقة "ملك البوب" الراحل مايكل جاكسون، واختتم النجم التركي تاركان عروض ليلة " Joy Awards" الغنائية.

وكرم تركي آل الشيخ ذكرى الشاعر السعودي الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن، بجائزة "صناع الترفيه الماسية" أرفع تكريمات" Joy Awards"، في عرض يمكن وصفه بالاستثنائي جمع بين قصيدة من بصوته، وديو بين "فنان العرب" محمد عبده، ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيللي.

وإليكم القائمة الكاملة بالحائزين على جوائز صناع الترفيه " Joy Awards"، بنسختها الخامسة:

الممثل المفضل: الممثل السوري سامر إسماعيل عن دوره بمسلسل "العميل".

الوجه الجديد المفضل: الممثلة السعودية العنود عبدالحكيم.

المسلسل المصري المفضل: مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

المسلسل المشرقي المفضل: مسلسل "مدرسة الروابي"- الموسم الثاني.



المسلسل الخليجي المفضل: مسلسل "شباب البومب 12".

الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات: هدى حسين عن دورها بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

المخرج المفضل عن فئة المسلسلات: المخرجة السورية رشا شربتجي عن مسلسل "ولاد بديعة".

المخرج المفضل عن فئة الأفلام: المخرج المصري طارق العريان عن فيلم "أولاد رزق3"- القاضية.

الرياضي المفضل: نجم منتخب كرة القدم السعودي سالم الدوسري.

الرياضية المفضلة: بطلة الفنون القتالية السعودية هتان السيف.

الممثل المفضل عن فئة السينما: الممثل المصري هشام ماجد عن دوره بفيلم "X مراتي".

الممثلة المفضلة عن فئة السينما: الممثلة المصرية هنا الزاهد عن دورها بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

فيلم السينما المفضل: "أولاد ررزق 3"- القاضية.

المؤثر المفضل: "شونغ بونغ" السعودي أحمد القحطاني.

المؤثرة المفضلة: نارين بيوتي.

الوجه الجديد عنن فئة الموسيقى: المغني السعودي راكان آل ساعد.

الأغنية الأكثر رواجًا على مدار العام: مناصفة بين أغنيتي "هو أنت مين" لأنغام، و"هيجيلي موجوع" لتامر عاشور.

الفنان المفضل عن فئة الموسيقى: المغني السعودي عايض.

الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى: المطربة السورية أصالة.

وأخيراً.. الأغنية المفضلة بحسب تصويت الجمهور: "الجو" لماجد المهندس.